Radici Comunità e futuro | il focus di Forza Italia su Parco Lineare Sud e criticità del quartiere
Il coordinamento “Grande Città” di Forza Italia si concentra sul quartiere Parco Lineare Sud, dove le comunità affrontano numerosi problemi. La recente iniziativa mira a raccogliere le esigenze dei residenti e a sensibilizzare le istituzioni sulle criticità locali. Durante l’incontro, si sono ascoltate testimonianze dirette e proposte concrete per migliorare la sicurezza e i servizi. Questa fase di ascolto rafforza il legame tra il partito e il quartiere, che chiede interventi immediati.
L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Prosegue con una nuova tappa l’attività di radicamento e confronto sul territorio del coordinamento “Grande Città” di Forza Italia. Dopo il successo dell’incontro di Pellaro, "Radici, Comunità e Futuro" si sposta nel cuore della zona sud: l’appuntamento è per sabato 21 febbraio, alle ore 17, presso l’ex Ludoteca di via Torricelli Ferrovieri (di fronte piazza Trieste), nel quartiere Gebbione. Al centro del dibattito, un’analisi tecnica e politica dedicata a una delle zone più strategiche ma discusse della città: il Parco Lineare Sud.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Quartiere Pablo, Forza Italia: "Criticità nella zona sud"Forza Italia mette in evidenza le criticità della zona sud del quartiere Pablo, evidenziando problemi di viabilità e sicurezza.
"Radici, comunità e futuro", Forza Italia parte da Pellaro e guarda al futuro di Reggio CalabriaIeri a Pellaro si è tenuto un incontro di Forza Italia che ha coinvolto i cittadini.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dalle radici alla visione: cinque parole per raccontare il futuro; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -; IC AMMENDOLA-DE AMICIS: ARTE E RADICI PER IL FUTURO A SAN GIUSEPPE VESUVIANO; PD Avellino verso il Congresso: Radici e futuro per una lista unitaria.
Radici e futuro, a Castelletto Stura un incontro per parlare di Europa tra generazioniCUNEO CRONACA - Sabato 21 febbraio alle 15.30 la Biblioteca di Castelletto Stura (Piazza Nuova) ospita Radici e futuro, generazioni unite per la nuova Unione Europea, un incontro pubblico dedicato ... cuneocronaca.it
Pd, Radici e Futuro: l’unità si costruisce sui contenuti, non sulle dichiarazionIn queste settimane abbiamo costruito, insieme a tanti iscritte e iscritti del Partito Democratico della provincia di Avellino, un percorso politico serio, partecipato e trasparente, rappresentato dal ... corriereirpinia.it
Forza Italia: in corso valutazioni su alcuni profili di costituzionalità. Ma fonti di governo assicurano: solo una questione di coperture - facebook.com facebook
Così Giorgio Mulè, Vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, ospite a L’Aria che tira, su La7. x.com