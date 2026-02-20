Radici Comunità e futuro | il focus di Forza Italia su Parco Lineare Sud e criticità del quartiere

Il coordinamento “Grande Città” di Forza Italia si concentra sul quartiere Parco Lineare Sud, dove le comunità affrontano numerosi problemi. La recente iniziativa mira a raccogliere le esigenze dei residenti e a sensibilizzare le istituzioni sulle criticità locali. Durante l’incontro, si sono ascoltate testimonianze dirette e proposte concrete per migliorare la sicurezza e i servizi. Questa fase di ascolto rafforza il legame tra il partito e il quartiere, che chiede interventi immediati.

Prosegue con una nuova tappa l'attività di radicamento e confronto sul territorio del coordinamento "Grande Città" di Forza Italia. Dopo il successo dell'incontro di Pellaro, "Radici, Comunità e Futuro" si sposta nel cuore della zona sud: l'appuntamento è per sabato 21 febbraio, alle ore 17, presso l'ex Ludoteca di via Torricelli Ferrovieri (di fronte piazza Trieste), nel quartiere Gebbione. Al centro del dibattito, un'analisi tecnica e politica dedicata a una delle zone più strategiche ma discusse della città: il Parco Lineare Sud.

