Nordio vuole la lista dei finanziatori del comitato No al Referendum La risposta dell’Anm | Non li abbiamo rischio privacy

Il ministro Nordio ha richiesto all’Anm l’elenco dei finanziatori del comitato No al Referendum, sostenendo che conoscere i nomi e le somme aiuti a fare chiarezza. L’Associazione nazionale magistrati ha risposto di non possederli, citando problemi di privacy e riservatezza. La richiesta era arrivata tramite una lettera inviata dalla capo di gabinetto Giusy Bartolozzi, che ha anche sollevato dubbi sulla possibilità di condividere queste informazioni.

Il ministero della Giustizia, con una lettera siglata dalla capo di gabinetto Giusy Bartolozzi, ha chiesto all’Anm di rivelare chi siano i finanziatori del comitato del No, nomi cognomi e importo del sostegno. Le ragioni, a detta del ministero, sarebbero nell’atto di sindacato ispettivo – ovvero nell’interrogazione parlamentare – ricevuta dal ministero della Giustizia in cui si ipotizza «un potenziale conflitto tra magistrati in servizio iscritti all’Anm e privati sostenitori» del ‘Comitato Giusto dire No’, «che finirebbero per praticare una forma di finanziamento indiretto dell’Anm». In ogni caso, Bartolozzi sottolinea «l’opportunità di rendere noto alla collettività, nell’ottica di una piena trasparenza, gli eventuali finanziamenti ricevuti dal Comitato da parte di privati cittadini».🔗 Leggi su Open.online Referendum, il ministero chiede all'Anm la lista dei finanziatori del Comitato del No. Il Pd: intimidazione. La risposta delle toghe Pdf Il ministero ha chiesto all’Anm di fornire la lista dei finanziatori del Comitato del No, sostenendo che ci siano sospetti di ingerenze esterne. Referendum, il ministero chiede all'Anm i nomi dei finanziatori del Comitato del No. Pd intimidazione. La risposta delle toghe | Pdf Il ministero della Giustizia ha chiesto all’Anm di fornire i nomi dei finanziatori del Comitato del No, accusando potenziali interferenze. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Blocco navale, le illegittimità che Nordio non vuole vedere; Il No di Cantone alla Riforma Nordio; Nordio: Con vittoria del No al referendum, vincerebbero le procure, non la Schlein; Giustizia, l’impunità legalizzata dei magistrati che Nordio vuole rottamare. Nordio vuole la lista dei finanziatori del comitato No al Referendum. La risposta dell’Anm: «Non li abbiamo, rischio privacy»La richiesta firmata dal capo di gabinetto Giusi Bartolozzi per un presunto possibile conflitto di interessi tra i cittadini sostenitori e i magistrati ... open.online Referendum, ora Nordio vuole i nomi di chi finanzia il No: la lettera di Bartolozzi all’Anm. Possibile conflitto d’interessiSu mandato del deputato di Forza Italia Enrico Costa, la capo di gabinetto scrive all'associazione delle toghe segnalando l'opportunità di rendere noto alla collettività i finanziamenti ricevuti ... ilfattoquotidiano.it Referendum, ora Nordio vuole i nomi di chi finanzia il No: la lettera di Bartolozzi all’Anm. “Possibile conflitto d’interessi” di @paolofrosina x.com La riforma Meloni-Nordio è uno dei tasselli con i quali il governo vuole stravolgere la Costituzione antifascista del 1948. Per questo al referendum bisogna votare No https://www.collettiva.it/copertine/italia/referendum-giustizia-costituzione-mfza9dp7 CGIL C - facebook.com facebook