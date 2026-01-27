‘I miei soldi li controllo io’ | al via il corso

Questo corso gratuito di educazione finanziaria, promosso da Apeiron Odv, mira a rafforzare l’autonomia economica delle donne. Attraverso un percorso pratico e accessibile, i partecipanti potranno acquisire strumenti per gestire con maggiore consapevolezza le proprie finanze. L’iniziativa si inserisce nel progetto ‘Her Chance’, dedicato a favorire il rilancio dell’occupazione femminile e la crescita personale.

‘I miei soldi? Li controllo io!’. È l’obiettivo di un percorso gratuito di educazione finanziaria promosso da Apeiron Odv nell’ambito del progetto ‘ Her Chance – Nuovi percorsi per il rilancio dell’ occupazione femminile ’. Per migliorare la consapevolezza economica delle donne e rafforzarne l’ autonomia finanziaria. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che, ancora oggi, le donne hanno minori probabilità di accedere a un’educazione finanziaria completa e strutturata, una condizione che può tradursi in dipendenza economica e in una maggiore vulnerabilità, anche rispetto alla violenza economica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

