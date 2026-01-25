Milano Marittima riparte il piano delle asfaltature delle strade cittadine

A Milano Marittima riprendono i lavori di asfaltatura delle strade cittadine, in linea con il piano di manutenzione 2026. Con l'aumento delle temperature, si avvia una fase di interventi finalizzati alla riqualificazione delle vie urbane, garantendo maggiore sicurezza e qualità della viabilità. Gli interventi sono programmati per migliorare il comfort di residenti e visitatori, mantenendo alta l'attenzione alla cura del patrimonio stradale della città.

Con il miglioramento delle temperature, ripartono i lavori di manutenzione e asfaltatura delle strade cittadine previsti nel piano 2026. Questa settimana si inizierà con la fresatura e asfaltatura di Viale Bologna e successivamente di viale Romagna (tratto tra viale Bologna e viale Milano).

