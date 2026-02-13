Il Papa Leone XIV ha deciso di affrontare una sfida tennistica, dopo aver visto Sinner e Nadal giocare, perché la sua passione per il tennis è diventata evidente. La sua presenza sui campi, con la tonaca bianca, sorprende molti, dimostrando che anche un leader spirituale può coltivare una passione sportiva. Nei momenti di relax, il Pontefice si allena con regolarità, preferendo il campo al divano.

La tonaca bianca nasconde, a quanto pare, una passione non solo spirituale, ma anche laica. Papa Leone XIV è un autentico cultore del tennis, e non si limita a seguire i tornei davanti a uno schermo: la racchetta, per lui, è compagna di svago e metafora di equilibrio. Una predilezione che ha offerto alla cronaca ecclesiastica episodi curiosi e insoliti, capaci di restituire l’immagine di un pontefice che non rinuncia alla leggerezza e allo sport neppure sul Soglio di Pietro. L’invito di Nadal. L’ultimo capitolo di questa singolare liaison tra altare e campo da gioco porta la firma di Rafael Nadal, il quale ha recapitato al Pontefice un invito quanto mai singolare: giocare una partita insieme. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Leone XIV, il «Papa tennista»: dopo Sinner, il Pontefice accetta la sfida di Nadal

In un gesto inatteso, Papa Leone XIV si presenta al Senato, lasciando il Palazzo della Minerva dopo aver visitato in forma privata la mostra della Bibbia miniata di Borso d'Este.

