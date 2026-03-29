Domenica delle Palme, il Papa ha tenuto l’Angelus invitando a deporre le armi e ricordando che Cristo è il Re della pace. Durante la messa, ha sottolineato che la violenza non può essere giustificata in nome di Dio. L’appello si è concentrato sulla richiesta di cessare i conflitti armati e sulla promozione della pace tra le nazioni.

L’appello di papa Leone alla Messa della Domenica delle Palme è a deporre le armi perché Cristo è il Re della pace e rifiuta la violenza, che non può mai essere in nome di Dio. Papa Leone XIV ha presieduto la Messa della Domenica delle Palme in piazza San Pietro, per la prima volta nel suo pontificato. Dopo la benedizione delle palme e la processione che ha dato inizio alla celebrazione si è proseguito con la Santa Messa. Nell’omelia, che ha fatto seguito alla lettura della Passione del Signore dal Vangelo di Matteo, il papa ha lanciato un forte appello alla pace nel mondo in questo tempo dominato dai numerosi conflitti. Il pontefice ha esortato tutti a seguire il cammino di Gesù verso la morte e la crocifissione in questa Settimana Santa che prende inizio oggi. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Domenica delle Palme, Angelus 29 marzo 2026, Papa Leone XIV: “Deponete le armi, Cristo è Re della pace”

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