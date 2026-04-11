Durante una veglia internazionale per la pace, il Papa ha invitato a fermare i discorsi di aggressione e ha sottolineato che il nome di Dio non deve essere usato per giustificare atti di morte. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse chiese e comunità religiose provenienti da tutto il mondo. L’appuntamento si è svolto in un’atmosfera di preghiera condivisa, con l’obiettivo di promuovere la pace e condannare la violenza.

“Vogliamo dire a tutto il mondo che è possibile costruire una pace nuova, con tutti i popoli di tutte le religioni, di tutte le razze, uniti come fratelli e sorelle in un mondo di pace“. PapaLeone XIVsi affaccia a sorpresa sul sagrato di piazza San Pietro, e alza la voce contro la guerra avviata da Stati Uniti e Israele e Iran nel giorno dei negoziati in Pakistan. Pur senza fare nomi, si rivolge con parole accorate ai “governanti delle Nazioni“: “Fermatevi!“, prima di iniziare a recitare il Santo Rosario nella veglia di preghiera per la pace fortemente voluta dal Pontefice e a cui hanno aderito le Chiese di tutto il mondo, insieme ad una moltitudine varia di fedeli.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone XIV alla veglia per la pace: “Arginiamo il delirio aggressivo, no al nome di Dio nei discorsi di morte”

Veglia di preghiera per la Pace con Papa Leone XIV: orario, canale, tv e streamingVeglia di preghiera per la Pace con Papa Leone XIV e Rosario: orario, canale, tv e streaming, a che ora, dove, location, luogo, Tv2000, Rai 1, oggi,...

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