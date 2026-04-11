Un appello proveniente da una figura religiosa di alto livello invita i leader mondiali a sospendere le azioni di forza e il riarmo, evidenziando come anche i discorsi sulla morte coinvolgano aspetti spirituali. La richiesta si rivolge a chi ha responsabilità importanti, chiedendo di fermare i conflitti e favorire iniziative di pace. La citazione di una figura di spicco sottolinea la preoccupazione per l’uso della religione nei discorsi di guerra.

Cita papa Francesco. Chiede ai potenti di tutto il mondo, che hanno “ inderogabili responsabilità “, di fermarsi, di fermare i conflitti, di lasciare campo aperto alla pace. Di non strumentalizzare il nome di Dio. Di smetterla con “l’idolatria di se stessi e del denaro “, con “l’esibizione della forza “. “A loro gridiamo: fermatevi! È il tempo della pace! Sedete ai tavoli del dialogo e della mediazione, non ai tavoli dove si pianifica il riarmo e si deliberano azioni di morte!”. Papa Leone XIV parla da San Pietro, nel giorno in cui a Islamabad sono stati avviati i colloqui tra Usa e Iran per il cessate il fuoco e mentre tra Russia e Ucraina sono scattate 32 ore di tregua in occasione della Pasqua ortodossa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’appello di Papa Leone ai potenti: “Fermatevi. No all’esibizione della forza e al riarmo. Anche Dio trascinato in discorsi di morte”

L’appello del Papa ai potenti del mondo: “Stop a riarmo e follia della guerra, chi prega non uccide”(Adnkronos) – “Chi prega ha coscienza del proprio limite, non uccide e non minaccia la morte.

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