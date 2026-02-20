riccardo cocciante compie 80 anni e torna con un nuovo singolo

Riccardo Cocciante, artista di fama internazionale e compositore senza tempo, pubblica oggi, nel giorno del suo 80° compleanno, il nuovo singolo ‘Ho vent’anni con te’ (Sony Music ItalyBoventoon), un regalo che anticipa l’omonimo album in uscita il 13 marzo, a vent’anni dall’ultima pubblicazione. ‘Ho vent’anni con te’, scritta da Cocciante in collaborazione con Luc Plamondon e Pasquale Panella, è la focus track dell’album. Si tratta di un brano emblematico, quasi un testamento emotivo, in cui i cantautore guarda al futuro dal punto di vista di un traguardo importante come quello dei suoi ottant’anni.🔗 Leggi su Lapresse.it

