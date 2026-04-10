Pantheon da quest’estate il biglietto di ingresso aumenta di 2 euro per i turisti

Da questa estate, il prezzo del biglietto per entrare nel Pantheon è salito di due euro per i visitatori. La modifica è stata stabilita attraverso una nuova convenzione firmata tra il ministero della Cultura e la Diocesi di Roma. La variazione riguarda esclusivamente gli ingressi per i turisti, mentre non sono state comunicate altre modifiche alle tariffe o alle modalità di accesso.

Nuove tariffe in arrivo per chi desidera visitare il Pantheon. La novità principale dell’ultima convenzione firmata dal ministero della Cultura e dalla Diocesi di Roma riguarda l’aumento del prezzo del biglietto per i turisti che sale da 5 a 7 euro. Dopo la decisione di stabilire un ticket di 2 euro per ammirare da vicino la Fontana di Trevi e che in una sola settimana ha fruttato 85mila euro, ora è arrivato il turno del tempio romano. L’annuncio del Mic, ecco cosa prevede la convenzione Siglata dal MiC alla presenza del ministro Alessandro Giuli insieme al vicario generale per la Diocesi di Roma Cardinale Baldassare Reina, la Convenzione mette le mani sul regolamento d’uso della Basilica di Santa Maria ad Martyres, nota a tutti come il Pantheon. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Pantheon, da quest’estate il biglietto di ingresso aumenta di 2 euro (per i turisti) Da aprile monumenti più cari. Aumenta il biglietto d’ingresso: "Atto dovuto, prezzi fermi dal 2013"I monumenti statali che fanno capo alla Soprintendenza dal primo aprile subiranno un aumento del biglietto d’ingresso. Fontana di Trevi a pagamento, da oggi il biglietto da due euro per i turistiQuella che sembrava solo un’ipotesi come ribadivano e rimarcavano dal Campidoglio solo un paio di mesi fa, sembra invece essersi concretizzata: la...