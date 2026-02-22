Rari Nantes Florentia il ko alla Nannini con Roma complica la corsa salvezza

La sconfitta della Rari Nantes Florentia contro Roma Vis Nova, con il punteggio di 10-15, rende più difficile il raggiungimento della salvezza. La squadra toscana ha subito un parziale decisivo nel quarto periodo, che ha compromesso il risultato. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso, che ha assistito a un calo di intensità nel finale. La squadra ora deve trovare energie per il prossimo incontro.

Rari Nantes Florentia – Roma Vis Nova 10-15 (4-6, 4-2, 1-3, 1-4) RN FLORENTIA: G. Bianchi, G. Chemeri 1, J. Rouwenhorst, C. Di Fulvio 4, T. De Mey, N. Hofmeijer, T. Turchini, M. Milletti 3, S. Sordini, M. Pellegrini, G. Bini, D. Borghigiani 1, G. Gabriele, F. Turchini 1, U. Visciani. All. L. Minetti ROMA VIS NOVA PN: V. Correggia, M. Maffei 3, A. Poli 2, M. Di Corato 3, F. Maffei 1, A. Grossi 1, M. Andrin, J. Mercep, J. Penava 3, M. Tomasovic, M. Spione, M. Antonucci 2, J. Rubini, R. Di Rosa, P. Puleo. All. Calcaterra ARBITRI: Carmignani e Ferrari NOTE: Uscito per limite di falli: Di Fulvio (F) nel quarto tempo.