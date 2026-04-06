Pallanuoto la Croazia liquida gli USA in World Cup Successi di Serbia ed Ungheria

Nella prima giornata della Divisione 1 della World Cup di pallanuoto maschile, disputata ad Alessandropoli, in Grecia, si sono registrate alcune vittorie significative. La Croazia ha battuto gli Stati Uniti nel Gruppo B, mentre la squadra italiana ha avuto la meglio sulla Spagna. Nelle altre partite, Serbia e Ungheria hanno ottenuto successi nelle rispettive sfide.

Si completa la prima giornata di sfide della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile: ad Alessandropoli, in Grecia, nel Gruppo B il Settebello piega la Spagna, mentre la Croazia liquida gli USA. Nel Gruppo A, invece, la Serbia regola i Paesi Bassi, infine l’Ungheria supera di misura i padroni di casa ellenici. Nel Gruppo B l’Italia piega la Spagna per 12-10 al termine di un match a lungo in equilibrio, mentre la Croazia domina in lungo ed in largo contro gli Stati Uniti, battuti per 16-7. I balcanici chiudono sul 4-1 il primo quarto ed arrivano a metà gara sul 9-2. I croati amministrano ma allungano ancora col 13-5 della terza frazione, fino al definitivo 16-7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, la Croazia liquida gli USA in World Cup. Successi di Serbia ed Ungheria Pallanuoto: la Serbia beffa l’Ungheria. Vincono Montenegro e SpagnaSeconda giornata della seconda fase degli Europei di pallanuoto maschile a Belgrado che vede festeggiare il pubblico di casa. Leggi anche: Europei di Pallanuoto, Settebello super: batte la Croazia. Ora la Serbia in semifinale Pallanuoto, l’Italia piega la Spagna all’esordio nella Division 1 di World CupIl Settebello inizia il proprio percorso nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, scattata ad Alessandropoli, in Grecia, con un ... oasport.it World Cup, il Settebello parte bene: 12-10 alla SpagnaNel girone preliminare di Alessandropoli, in Grecia, battuti i campioni del mondo: nel finale decidono Carnesecchi e Guerrato. Espulso Di Somma ... gazzetta.it