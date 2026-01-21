Forlì e Cesena sono entrambe tra le dieci città finaliste in corsa per il titolo di Capitale della Cultura 2028. La candidatura rappresenta un’opportunità importante per valorizzare il patrimonio e le iniziative culturali del territorio. Le due città si preparano a dimostrare il loro contributo e il loro valore, con l’obiettivo di ottenere il riconoscimento e promuovere un rilancio culturale e sociale. La sfida è ancora aperta e si deciderà nelle prossime settimane.

Forlì e Cesena sono tra le dieci finaliste che gareggeranno per il titolo annuale di capitale della cultura 2028. La designazione di Forlì – candidatura promossa insieme al comune di Cesena: questa la dicitura –, è stata resa nota nel pomeriggio di ieri. Viste le aspettative espresse dai sindaci Gian Luca Zattini e Enzo Lattuca di poter trionfare per l’aggiudicazione del titolo entro il 27 marzo (in palio anche un milione di euro) l’ingresso nelle top ten era il primo passo. La competizione vera e propria si accende d’ora in poi. La selezione è stata operata da una giuria di sette esperti che ha valutato i progetti presentati dalle 23 città candidate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capitale della cultura 2028. Forlì e Cesena tra le finaliste: "Ce la giocheremo sino alla fine"

Capitale della cultura 2028, Forlì è tra le 10 finaliste. “Un risultato straordinario”Forlì è tra le dieci città finaliste per diventare la Capitale italiana della cultura 2028, una selezione annunciata dalla giuria e prevista per il 27 marzo.

Capitale italiana della cultura 2028: tra le dieci finaliste Gravina in Puglia Galatina non ce la faPer il 2028, Gravina in Puglia è stata selezionata tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della cultura, mentre Galatina non ha raggiunto questa fase.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Capitale della Cultura 2028, selezionate le dieci città finaliste; Forlì con Cesena tra le finaliste della Capitale della cultura 2028; Capitale italiana della cultura 2028, Colle e Massa tra le 10 finaliste; Ecco le finaliste della Capitale italiana della Cultura 2028.

Capitale Italiana della Cultura 2028, Mirabella Eclano ci crede: è tra le 10 finalisteIl responso è arrivato. E per l'Irpinia è una gioia a metà. Mirabella Eclano è nella rosa delle 10 finaliste che si contenderanno il titolo di Capitale ... ilmattino.it

Capitale della cultura 2028. Forlì e Cesena tra le finaliste: Ce la giocheremo sino alla fineIeri la designazione assieme a nove altri Comuni. Assegnazione del titolo entro fine marzo. I sindaci Zattini e Lattuca: Abbiamo tutte le carte in regola grazie a un progetto straordinario. ilrestodelcarlino.it

CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2028 BENEVENTO - PIETRELCINA. C'è sicuramente delusione per non essere tra le dieci finaliste di Capitale Italiana della Cultura 2028. È stata una bellissima esperienza, un grande lavoro di squadra, di condivisione facebook