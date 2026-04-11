PALINSESTI 19-25 APRILE 2026 | BATTITI LIVE SPRING LA COPPA ITALIA FA RIPOSARE LA RUOTA

Dal 19 al 25 aprile 2026, i palinsesti televisivi di Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema presentano diverse programmazioni, tra cui gli appuntamenti di Battiti Live Spring, un evento musicale che si svolgerà durante questa settimana. La Coppa Italia, invece, sospenderà le trasmissioni delle gare in questa finestra temporale. La programmazione include anche aggiornamenti e approfondimenti sui temi di attualità e intrattenimento.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 19 al 25 aprile 2026. Rai1 D: Roberta Valente: Notaia in Sorrento (24) 1ªTv L: La Buona Stella (23) 1ªTv M: Il Commissario Montalbano R M: G: Uno Sbirro in Appennino (34) 1ªTv V: Dalla Strada al Palco Special (36) S: Canzonissima (66) Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: I Cesaroni: Il Ritorno (26) 1ªTv M: Inter-Como M: Grande Fratello Vip (1113) G: Battiti Live Spring new V: Forbidden Fruit 1ªTv S: Amici di Maria De Filippi (69) Nessuna segnalazione 2104 – La Ruota della Fortuna non va in onda per la Coppa Italia Rai2 D: NCIS: Unità Anticrimine 23 1ªTv L: The Floor: Ne Rimarrà... 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI 19-25 APRILE 2026: BATTITI LIVE SPRING, LA COPPA ITALIA FA RIPOSARE LA RUOTA Leggi anche: PALINSESTI 19-25 APRILE 2026: LA GUIDA TV COMPLETA RAI, MEDIASET, LA7, TV8 E NOVE Leggi anche: Battiti Live Spring 2026, il cast completo con Michelle Hunziker e quando guardarlo Argomenti più discussi: MYmovies ONE: un'esperienza totale!; Telecronisti Serie A Enilive: il palinsesto di DAZN con il commento dei nostri tecnici; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Cine-Europa, cultura democratica e diritto internazionale, in programmazione al Teatro Delia Scala di Bracciano. ‘PRETTY WOMAN’ È IL PORTO SICURO DEI PALINSESTI' – ALDO GRASSO INFILA LA PENNA NEL FENOMENO CAPACE x.com La tua guida TV è servita! Ecco tutti i programmi dei primi 9 canali, per scegliere al volo cosa guardare stasera. Intrattenimento, film, informazione e grandi classici: c’è tutto! Segui MacchéTiVù per restare sempre aggiornato sui palinsesti e sulle novità de - facebook.com facebook