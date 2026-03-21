Mafia muta | la Liguria deve vigilare contro nuove minacce

Il 21 marzo 2026 rappresenta una data significativa per la Liguria, poiché il sindacato dei poliziotti locali ha diffuso un appello in cui si sottolinea che la criminalità organizzata non è scomparsa ma ha modificato le proprie strategie. La richiesta è di mantenere alta l’attenzione e la vigilanza nel territorio, considerando le nuove minacce emerse. La situazione richiede un monitoraggio continuo e un impegno costante da parte delle forze dell’ordine.

Il 21 marzo del 2026 segna una data di riflessione profonda per il territorio ligure. Il sindacato dei poliziotti locali ha lanciato un appello urgente: la criminalità organizzata non è scomparsa, ma ha mutato le sue tattiche e richiede una vigilanza costante. La priorità assoluta risiede nel mantenere alto il livello di monitoraggio istituzionale per contrastare l’infiltrazione nei settori economici e commerciali della regione. Roberto Traverso, portavoce del Siap Liguria, ha sottolineato come la memoria dei caduti diventi inutile se non si traduce in azione concreta contro le nuove forme di minaccia. Il messaggio centrale è chiaro: la sicurezza non deve diventare uno spettacolo mediatico, ma deve rimanere un’analisi seria e operativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mafia muta: la Liguria deve vigilare contro nuove minacce Articoli correlati Leggi anche: Nuove minacce a Parenzo: deve presentare il libro a porte chiuse Portolano sulle nuove minacce ibride: “L’Italia deve farsi trovare pronta, formeremo 10mila unità sull’IA”Il decreto legge per la proroga degli aiuti militari a Kiev potrebbe essere approvato a giorni nel prossimo Consiglio dei ministri.