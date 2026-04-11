Palermo che accoglienza al rientro da Frosinone | Inzaghi ringrazia così i tifosi

Il Palermo è tornato in città nella notte dopo aver pareggiato 1-1 in trasferta contro il Frosinone. All’arrivo, i tifosi hanno accolto la squadra con entusiasmo, dimostrando vicinanza e supporto. Inzaghi ha ringraziato i sostenitori per l’accoglienza, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali. La squadra si prepara ora alle prossime sfide del campionato di Serie A.

Accoglienza da Serie A per il Palermo, rientrato nella notte dopo aver pareggiato 1-1 sul campo del Frosinone. La squadra di Inzaghi, attualmente al quarto posto e in piena lotta per la promozione, è stata accolta da un folto numero di tifosi rosanero.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Palermo, che accoglienza al rientro da Frosinone: Inzaghi ringrazia così i tifosi Palermo, l'incontro tra tifosi e giocatori è da brividi. Inzaghi: "Torneremo in Serie A"La pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Monza ha di fatto allontanato le speranze del Palermo per la promozione diretta in Serie A. Frosinone-Palermo (venerdì 10 aprile 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Inzaghi allo Stirpe con Joronen e Rui ModestoSi apre il turno numero 34 di Serie B con la sfida al vertice tra il Frosinone di Alvini e il Palermo di Inzaghi.