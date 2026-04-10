Frosinone-Palermo venerdì 10 aprile 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Inzaghi allo Stirpe con Joronen e Rui Modesto

Venerdì 10 aprile 2026 alle 20:30 si gioca il match tra Frosinone e Palermo, valido per il 34º turno di Serie B. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e includono Joronen tra i pali per il Frosinone e Rui Modesto sulla panchina del Palermo. Gli allenatori, Alvini e Inzaghi, sono stati presentati alla vigilia della partita, che vede le due squadre affrontarsi in una sfida al vertice della classifica.

Si apre il turno numero 34 di Serie B con la sfida al vertice tra il Frosinone di Alvini e il Palermo di Inzaghi. Due squadre che seguono a breve distanza Venezia e Monza e che cercano di tenere la scia delle prime sperando in un passo falso di queste ultime. Per i rosanero, che seguono i ciociari a 4 punti di distanza, è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Frosinone-Palermo (venerdì 10 aprile 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Inzaghi allo Stirpe con Joronen e Rui Modesto Frosinone-Pescara (mercoledì 04 marzo 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Tanti gol allo Stirpe?Turno numero 28 di Serie B per il Frosinone di Alvini impegnato in casa contro il fanalino di coda Pescara. Frosinone-Pescara (mercoledì 04 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Tanti gol allo Stirpe?Turno numero 28 di Serie B per il Frosinone di Alvini impegnato in casa contro il fanalino di coda Pescara. Temi più discussi: Dove vedere Frosinone-Palermo in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Frosinone-Palermo, via alla vendita dei biglietti: la decisione sul settore ospiti; Frosinone-Palermo, il match sarà visibile gratuitamente su DAZN: i dettagli; Serie BKT 25-26, Frosinone-Palermo: arbitra Sozza. Frosinone-Palermo: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Frosinone-Palermo di Venerdì 10 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net Diretta Frosinone Palermo | Streaming video tv: seconda contro quarta (Serie B, 10 aprile 2026)Serie B, Diretta Frosinone Palermo, streaming video tv: mentre il Monza osserva, le due squadre si daranno battaglia (10 aprile 2026) ... ilsussidiario.net Segui con La Sicilia la diretta testuale di Frosinone-Palermo, calcio d'inizio alle 20.30! - facebook.com facebook Nel tg delle 14 #TgRSicilia Calcio. Il Palermo a Frosinone per una partita che ha il sapore dell'impresa. E' l'ultima possibilità per continuare a coltivare il sogno della promozione diretta. Per il tecnico rosanero l'unica incognita la presenza di Joronen in porta x.com