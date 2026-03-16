Palermo l' incontro tra tifosi e giocatori è da brividi Inzaghi | Torneremo in Serie A

A Palermo, tifosi e giocatori si sono incontrati dopo la pesante sconfitta di 3-0 contro il Monza, che ha ridotto le possibilità di promozione diretta in Serie A. Inzaghi ha affermato che la squadra tornerà in Serie A. L'evento ha suscitato emozioni forti tra i presenti, creando un momento intenso nel contesto della stagione calcistica locale.

La pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Monza ha di fatto allontanato le speranze del Palermo per la promozione diretta in Serie A. Ma i tifosi rosanero rimangono al fianco della squadra: cori e striscioni per l'arrivo dei giocatori a Palermo dopo la trasferta, niente fischi e nessuna protesta, per dimostrare tutto l'appoggio per questo finale di stagione. A prendere parola nella piazza è l'allenatore Pippo Inzaghi: "Noi ci crediamo, torneremo in Serie A" (Credit: Sporticily). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Palermo, l'incontro tra tifosi e giocatori è da brividi. Inzaghi: "Torneremo in Serie A" Articoli correlati Palermo a Genova: Inzaghi cerca la conferma dopo l’esaltante serie, sfida alla Sampdoria per la Serie A.La Sampdoria di Gregucci e il Palermo di Inzaghi si affronteranno domani, 10 febbraio 2026, alle ore 19:00 allo stadio Ferraris di Genova, in un... Palermo, vittoria convincente sull’Entella 3-0: rosanero a pari punti con il Monza in Serie B. Inzaghi esulta.Tris all'Entella, il Palermo riaccende la corsa alla Serie A: Inzaghi vola, il Barbera esulta Il Palermo ha conquistato una convincente vittoria... Tutti gli aggiornamenti su Palermo l'incontro tra tifosi e... Temi più discussi: Incontro tra scrittrici: conversazione tra Beatrice Monroy e Annabelle Hirsch; Voci di donne siciliane: all'Arenella l'incontro tra memoria, coraggio e libertà; Nicolo' Zanon vs Francesco Palermo. Incontro pubblico per un confronto tra le ragioni del Si' e le ragioni del No; Basta morire di movida. Presentata l'associazione #NoMaranza, a Palermo, dello chef Natale Giunta. A Palermo l’incontro Referendum: le ragioni del Sì – Chi accusa non giudica, per una giustizia più giustaSi terrà lunedì 16 marzo alle ore 15.30, presso la Sala Rossa dell’Assemblea Regionale Siciliana (Palazzo dei Normanni), l’incontro pubblico Referendum: le ragioni del Sì – Chi accusa non giudica, pe ... strettoweb.com Giovani e digitale, a Palermo l’incontro con Alberto Pellai e Barbara Tamborini sulle sfide educative dell’onlineUn confronto dedicato ai genitori, agli insegnanti e alla comunità educante sulle sfide della crescita nell’epoca digitale. Domani, martedì 17 marzo 2026, dalle 17 alle 19, al Teatro Savio di via Evan ... blogsicilia.it Palermo Buongiorno - facebook.com facebook A Palermo con il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e tantissime persone per le ragioni del Sì. La riforma della giustizia è un’occasione storica che non possiamo perdere. Continueremo a spiegarla, piazza dopo piazza, incontro dopo incontro, fin x.com