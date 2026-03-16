Palermo l' incontro tra tifosi e giocatori è da brividi Inzaghi | Torneremo in Serie A

Da gazzetta.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo, tifosi e giocatori si sono incontrati dopo la pesante sconfitta di 3-0 contro il Monza, che ha ridotto le possibilità di promozione diretta in Serie A. Inzaghi ha affermato che la squadra tornerà in Serie A. L'evento ha suscitato emozioni forti tra i presenti, creando un momento intenso nel contesto della stagione calcistica locale.

La pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Monza ha di fatto allontanato le speranze del Palermo per la promozione diretta in Serie A. Ma i tifosi rosanero rimangono al fianco della squadra: cori e striscioni per l'arrivo dei giocatori a Palermo dopo la trasferta, niente fischi e nessuna protesta, per dimostrare tutto l'appoggio per questo finale di stagione. A prendere parola nella piazza è l'allenatore Pippo Inzaghi: "Noi ci crediamo, torneremo in Serie A" (Credit: Sporticily). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

palermo l incontro tra tifosi e giocatori 232 da brividi inzaghi torneremo in serie a
© Gazzetta.it - Palermo, l'incontro tra tifosi e giocatori è da brividi. Inzaghi: "Torneremo in Serie A"

Articoli correlati

Palermo a Genova: Inzaghi cerca la conferma dopo l’esaltante serie, sfida alla Sampdoria per la Serie A.La Sampdoria di Gregucci e il Palermo di Inzaghi si affronteranno domani, 10 febbraio 2026, alle ore 19:00 allo stadio Ferraris di Genova, in un...

Palermo, vittoria convincente sull’Entella 3-0: rosanero a pari punti con il Monza in Serie B. Inzaghi esulta.Tris all'Entella, il Palermo riaccende la corsa alla Serie A: Inzaghi vola, il Barbera esulta Il Palermo ha conquistato una convincente vittoria...

Tutti gli aggiornamenti su Palermo l'incontro tra tifosi e...

Temi più discussi: Incontro tra scrittrici: conversazione tra Beatrice Monroy e Annabelle Hirsch; Voci di donne siciliane: all'Arenella l'incontro tra memoria, coraggio e libertà; Nicolo' Zanon vs Francesco Palermo. Incontro pubblico per un confronto tra le ragioni del Si' e le ragioni del No; Basta morire di movida. Presentata l'associazione #NoMaranza, a Palermo, dello chef Natale Giunta.

palermo l incontro traA Palermo l’incontro Referendum: le ragioni del Sì – Chi accusa non giudica, per una giustizia più giustaSi terrà lunedì 16 marzo alle ore 15.30, presso la Sala Rossa dell’Assemblea Regionale Siciliana (Palazzo dei Normanni), l’incontro pubblico Referendum: le ragioni del Sì – Chi accusa non giudica, pe ... strettoweb.com

Giovani e digitale, a Palermo l’incontro con Alberto Pellai e Barbara Tamborini sulle sfide educative dell’onlineUn confronto dedicato ai genitori, agli insegnanti e alla comunità educante sulle sfide della crescita nell’epoca digitale. Domani, martedì 17 marzo 2026, dalle 17 alle 19, al Teatro Savio di via Evan ... blogsicilia.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.