Pakistan negoziati in corso | le minacce dei nodi irrisolti dal Libano al nucleare

A Islamabad, presso l'Hotel Serena, sono in corso i negoziati tra Iran e Stati Uniti, mediati dal Pakistan. Questi incontri sono iniziati dopo un accordo di cessate il fuoco di due settimane e ora si concentrano sulla fase tecnica delle trattative. Le discussioni si svolgono in un momento di tensione legata a questioni irrisolte, che vanno dal Libano alle questioni nucleari.

Continua la ricerca di unagognato accordo tra Stati Uniti ed Iranper porre definitivamente fine alla guerra. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampaReuters, a Islamabad, capitale del Pakistan,si starebbero svolgendo colloqui trilaterali faccia a facciatre ilvicepresidente statunitenseJD Vance, l’inviato Usa per il Medio Oriente Steve Witkoff, il cognato di Trump Jared Kushner,il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi e il Capo di Stato maggiore dell’esercito pakistano, Asim Munir. Secondo laCnn, se la notizia fosse confermata, si tratterebbe deiprimi colloqui diretti tra Washington e Teheran dal 1979, anno della fondazione della Repubblica islamica.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pakistan, negoziati in corso: le minacce dei nodi irrisolti, dal Libano al nucleare Leggi anche: Iran, oggi al via i negoziati: i nodi di Hormuz e Libano. Cnn: "Cina pronta a spedire armi a Teheran" Leggi anche: Guerra in Iran, Netanyahu: “Aprire negoziati con il Libano”. Hezbollah respinge negoziati con Israele. Meloni sente premier Pakistan