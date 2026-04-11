Gli Stati Uniti e l'Iran hanno avviato a Islamabad i primi colloqui diretti dal 1979. Le due nazioni si sono incontrate per discutere questioni di interesse reciproco, segnando un passo importante nelle relazioni bilaterali. L'incontro rappresenta una novità rispetto alle assenze di dialogo diretto tra i due paesi negli ultimi quasi 45 anni. Le negoziazioni si sono svolte in un clima di confronto tra le parti.

Per la prima volta dal 1979, gli Stati Uniti e l'Iran si sono trovati a negoziare direttamente a Islamabad. L'ultimo contatto ad alto livello fra le parti, sebbene non faccia a faccia, risale a quello nel settembre 2013 fra Barack Obama e Hassan Rouhani sul tema del programma nucleare. Oggi 11 aprile invece la delegazione Usa, guidata dal vicepresidente JD Vance, ha incontrato quella iraniana capeggiata dal presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, per tentare di trovare una quadra sulla tregua che da pochi giorni ha attenuato la guerra iniziata in Medio Oriente lo scorso 28 febbraio. Il capo delegazione iraniano ha detto di affrontare i negoziati con "completa sfiducia", mentre il vice di Trump ha parlato di "linee guida piuttosto chiare" ricevute da Washington: mano tesa se Teheran è disposta a negoziare "in buona fede".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pakistan, iniziati i colloqui fra Usa e Iran: sono i primi dal 1979

Pakistan, iniziati i colloqui fra Usa e Iran. I primi dal 1979Per la prima volta dal 1979, gli Stati Uniti e l'Iran si sono trovati a negoziare direttamente a Islamabad.

Usa e Iran, storico incontro a Islamabad dopo decenni di tensioni: primi colloqui dal 1979ABBONATI A DAYITALIANEWS Colloqui trilaterali con la mediazione del Pakistan Secondo fonti pakistane, sarebbero in corso a Islamabad colloqui diretti...