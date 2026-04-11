Per la prima volta dal 1979, Stati Uniti e Iran si sono incontrati a Islamabad per colloqui diretti. L'incontro rappresenta il primo confronto tra i due paesi in oltre quarant'anni e si svolge in un contesto di tensione crescente nella regione. La sessione di negoziati, durata diverse ore, ha coinvolto rappresentanti dei rispettivi governi e si è concentrata su questioni legate alle relazioni bilaterali e alla stabilità regionale.

Per la prima volta dal 1979, gli Stati Uniti e l'Iran si sono trovati a negoziare direttamente a Islamabad. L'ultimo contatto ad alto livello fra le parti, sebbene non faccia a faccia, risale al settembre 2013 quando Barack Obama si interfacciò cn Hassan Rouhani sul tema del programma nucleare. Oggi 11 aprile invece la delegazione Usa, guidata dal vicepresidente JD Vance, ha incontrato quella iraniana capeggiata dal presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, per tentare di trovare una quadra sulla tregua che da pochi giorni ha attenuato la guerra iniziata in Medio Oriente lo scorso 8 febbraio. Il capo delegazione iraniano ha detto...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pakistan, iniziati i colloqui fra Usa e Iran. I primi dal 1979

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