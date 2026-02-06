Iniziati i colloqui Iran-Usa

Questa mattina a Muscat sono partiti i colloqui tra Iran e Stati Uniti sul nucleare. I negoziati sono stati aperti dal ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi e dall’inviato speciale americano Steve Witkoff, con l’Oman che fa da mediatore. Le parti cercano di trovare un accordo, ma i primi segnali restano cauti. La diplomazia tra i due paesi si riapre dopo mesi di tensioni.

