Liste Uefa Juve con Holm e Boga Tre nuovi innesti nell' Atalanta

Questa sera sono stati annunciati i convocati delle sei squadre italiane impegnate nelle coppe europee. La Juventus si prepara ad affrontare le partite con Holm e Boga, due nuovi acquisti inseriti nella squadra. L’Atalanta, invece, ha comunicato tre nuovi innesti, che si uniscono alla rosa. Per il resto, le altre squadre hanno mantenuto le loro liste invariata, con qualche esclusione come Helland nel Bologna e Rugani nella Fiorentina. La sfida si avvicina, e le formazioni italiane si preparano a scendere in campo.

Scadeva a mezzanotte il termine per consegnare alla Uefa le liste dei convocabili per le prossime partite di Champions, Europa e Conference League. Ecco le scelte di Atalanta, Inter, Juventus, Bologna, Roma e Fiorentina. L'Atalanta è attesa dai playoff di Champions contro il Borussia Dortmund (andata il 17 febbraio in Germania, ritorno il 25 a Bergamo). Dopo il mercato invernale, escono in tre dalla lista: Marco Brescianini, Daniel Maldini e Ademola Lookman. E altrettanti ne entrano: il nuovo acquisto Giacomo Raspadori, il recuperato Mitchel Bakker e il portiere dell'Under 23, Paolo Vismara.

