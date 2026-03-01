Sanità Errico FI | Emergenza personale all’Ospedale San Pio

Il consigliere regionale di Forza Italia ha segnalato un’emergenza di personale all’Ospedale San Pio, evidenziando carenze di medici e criticità nei servizi sanitari. In un comunicato stampa, ha denunciato le difficoltà che si riscontrano quotidianamente nell’ospedale, senza offrire interpretazioni o commenti ulteriori. La questione riguarda le condizioni del personale e l’efficienza delle strutture sanitarie nel presidio.

"La situazione dell'Ospedale San Pio di Benevento impone una riflessione seria e immediata sullo stato della sanità nelle aree interne della Campania". Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, componente della Commissione Sanità in Regione, che interviene sulle criticità legate alla carenza di personale e al funzionamento dei servizi di emergenza presso il presidio ospedaliero sannita. "Si tratta di interventi significativi sul piano infrastrutturale – osserva – ma il vero problema resta la carenza di personale medico. Il punto è evidente: si rinnovano le strutture, ma mancano i medici. Questo ridimensiona inevitabilmente l'efficacia degli interventi e riporta al centro il tema della gestione e della programmazione sanitaria".