Villa Verdi dal ministero della Cultura stanziati sei milioni e mezzo di euro

Il ministero della Cultura ha annunciato uno stanziamento di sei milioni e mezzo di euro per Villa Verdi a Villanova. L’obiettivo è investire nella tutela e valorizzazione di questo bene, considerato un simbolo importante per l’Italia. La decisione arriva dopo anni di attese e conferma l’impegno del governo a proteggere il patrimonio culturale nazionale. Ora si lavora per mettere in sicurezza la villa e rilanciarne il ruolo come centro di memoria e cultura.

«La valorizzazione di Villa Verdi a Villanova rappresenta una scelta politica chiara e non rinviabile: investire su un bene identitario di rilevanza nazionale e internazionale significa assumersi la responsabilità di tutelare la memoria culturale del Paese e, allo stesso tempo, rafforzare lo.

