Incidente nel Verbano Cusio Ossola auto esce di strada sotto la neve | morto un 30enne cinque feriti

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato 14 marzo lungo la strada provinciale 153 nel Verbano Cusio Ossola. Un’auto è uscita di strada sotto la neve, provocando la morte di un uomo di 30 anni e il ferimento di altre cinque persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

È di un morto e cinque feriti il tragico bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 14 marzo lungo la strada provinciale 153, l’arteria che collega Varzo alla stazione sciistica di San Domenico, nella provincia del Verbano Cusio Ossola, in Piemonte. Lo schianto si è verificato intorno alle 16.45, mentre nella zona era in corso una copiosa nevicata che potrebbe aver reso particolarmente difficili le condizioni di guida. L’auto fuori strada e lo schianto contro una casa. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto coinvolta, un Land Rover Range Rover, stava percorrendo la provinciale quando è uscita improvvisamente di strada. Il veicolo ha sfondato il guard rail ed è precipitato lungo il pendio sottostante, terminando la corsa contro il muro esterno di un’abitazione situata poco più in basso rispetto alla carreggiata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Incidente nel Verbano Cusio Ossola, auto esce di strada sotto la neve: morto un 30enne, cinque feriti Articoli correlati Verbano-Cusio-Ossola: +5% turisti, record con 3,8 milioni di presenzeUn turismo in crescita costante Il Verbano-Cusio-Ossola si conferma una delle destinazioni turistiche più apprezzate d'Italia, con il 2025 che si... Verbano Cusio Ossola: “Alimenta la mente”, un progetto per crescere con gusto, salute e rispetto per l’ambiente.Il futuro della comunità del Verbano Cusio Ossola si costruisce tra i banchi di scuola, nelle cucine e nei campi, con un progetto ambizioso che mira... Contenuti e approfondimenti su Verbano Cusio Ossola Temi più discussi: Incidente sul lavoro a Stresa, operaio ferito in un cantiere: è grave; Verbano-Cusio-Ossola, un'unica società di gestione pubblico-privata per rilanciare i comprensori sciistici della Provincia?; Stresa, si ferisce a una gamba col martello pneumatico: grave un operaio di 58 anni; Incidenti sul lavoro, due feriti nel biellese e nel Vco. Incidente nel Verbano Cusio Ossola, auto esce di strada sotto la neve: morto un 30enne, cinque feritiÈ di un morto e cinque feriti il tragico bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 14 marzo lungo la strada provinciale 153, l’arteria che ... thesocialpost.it Incidente stradale a Varzo, auto esce di strada a San Domenico: morto un uomoLo schianto, forse a causa della neve, è avvenuto sulla strada provinciale 153. Feriti gli altri occupanti dell'auto ... novaratoday.it Local Team. . Fittissima nevicata su Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola). La perturbazione sulle Alpi Pennine sta entrando nel vivo. - facebook.com facebook Buonasera. Simbo frazione di Crevoladossola Verbano Cusio Ossola Piemonte x.com