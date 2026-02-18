Il fiume si è esondato nel Salento a causa di intense piogge, sommergendo le strade e isolando alcune zone del territorio. La forte precipitazione ha causato l’allagamento di diverse arterie principali e ha reso difficile il passaggio di mezzi di soccorso. La gente si spaventa davanti alla violenza dell’acqua che si è abbattuta sulla costa, trasformando una serata normale in un'evacuazione improvvisa. La situazione rimane critica mentre le autorità monitorano attentamente i livelli dei corsi d’acqua.

La natura torna a fare paura nel Salento, trasformando una tranquilla serata costiera in un’emergenza che tiene col fiato sospeso l’intera comunità. Nella Marina di Torre Chianca, in provincia di Lecce, la situazione è precipitata drasticamente nella serata di ieri, quando il fiume Idume è uscito dai propri argini. Il corso d’acqua, che attraversa l’area protetta del parco naturale di Rauccio, ha rotto gli indugi riversandosi con violenza verso le zone abitate, sorprendendo i residenti che hanno lanciato l’allarme non appena l’acqua ha iniziato a lambire i propri ingressi. Le immagini che arrivano dalla zona sono emblematiche di un territorio fragile e messo a dura prova: il livello dell’acqua, che è entrata in alcune abitazioni, ha raggiunto gli 80 centimetri, rendendo di fatto impossibile la permanenza nei piani terra e causando danni ingenti agli arredi e alle strutture. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maltempo in Italia, esonda fiume: strade invase dall’acqua. È emergenza

Isola d'Elba, allerta maltempo: le strade invase dall'acqua a PortoferraioL'Isola d'Elba si trova in allerta gialla a causa di intense precipitazioni e maltempo.

Emergenza maltempo: esonda un rio, gregge isolato dall’acquaOristano, questa mattina, è stata travolta dall’esondazione di un rio che ha isolato un gregge di pecore in campagna, a causa delle intense piogge che si sono abbattute nella zona nelle ultime ore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.