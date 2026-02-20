Oristano | Ascot cambia turni anticipati e cancellati – ecco dove

L’Azienda Sanitaria Locale di Oristano ha modificato il calendario degli ambulatori straordinari Ascot, che si svolgono presso diverse strutture della provincia. La causa è la necessità di gestire meglio le risorse e garantire servizi più efficienti. Dal 23 febbraio 2026, alcuni turni sono stati anticipati o cancellati, con cambiamenti in vari punti sanitari, tra cui il centro di Oristano. Le nuove disposizioni interessano sia i cittadini che il personale sanitario.

Ascot in Oristano: Aggiornamenti e Variazioni nel Calendario Sanitario di Febbraio. Il calendario degli ambulatori straordinari, noti come Ascot, in provincia di Oristano è stato aggiornato dall'Azienda Sanitaria Locale, con modifiche e conferme a partire dal 23 febbraio 2026. L'obiettivo è garantire l'accesso alle cure primarie anche nelle aree più periferiche, offrendo servizi essenziali ai cittadini senza medico di famiglia. Le variazioni riguardano principalmente alcuni centri della provincia, con un'attenzione particolare all'organizzazione dei turni e alla copertura delle esigenze mediche della popolazione.