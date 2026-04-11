La navetta Orion è rientrata nel mare al largo delle coste californiane pochi minuti dopo le due di stanotte, dopo aver completato la missione Artemis 2. La discesa è avvenuta con l’aggancio di tre grandi paracadute bianchi e rossi. La conclusione dell’operazione segna la fine della missione, ma il lancio verso l’allunaggio previsto per il 2028 rimane in discussione.

Spazio La missione Artemis 2 si conclude senza problemi. Ad aspettare Orion sulla Terra ci sono però tante incertezze sul futuro delle missioni spaziali Spazio La missione Artemis 2 si conclude senza problemi. Ad aspettare Orion sulla Terra ci sono però tante incertezze sul futuro delle missioni spaziali Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Orion è rientrata, si conclude Artemis 2. Ma l’allunaggio al 2028 è in dubbio

Artemis 2 è rientrata dal viaggio intorno alla Luna. La capsula spaziale Orion è ammarata. La Nasa: “Missione perfetta”Roma, 11 aprile 2026 – La capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego.

La NASA rinvia l’allunaggio: Artemis III non sbarcherà sulla Luna nel 2027La NASA cambia strategia sul programma Artemis e rinvia il ritorno dell’uomo sulla Luna.

Temi più discussi: Stasera rientra la navicella spaziale Orion, ecco quali sono i rischi; Orion è rientrata, si conclude Artemis 2. Ma l’allunaggio al 2028 è in dubbio; Artemis II, nella notte previsto il rientro della capsula Orion sulla Terra; Il rientro di Artemis II e gli 8 minuti di fuoco.

La navetta Orion è ammarata, missione compiuta per Artemis IIArtemis II è stata una missione perfetta , ha detto l'amministratore capo della Nasa Jared Isaacman suito dopo l'ammaraggio, mentre attendeva l'arrivo della capsula Orion a bordo della nave di ... ansa.it

Conquista dello Spazio Capsula rientrata sulla Terra, missione compiuta per Artemis II, ma non tutto è andato secondo i pianiLa capsula Orion è ammarata sana e salva nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Si è conclusa così questa notte la missione Artemis II che a 56 anni dal ... bluewin.ch

Si è conclusa la missione di #Artemis II, la capsula Orion è ammarata nell’Oceano Pacifico, al largo della California. #Tg1 Gian Vito Cafaro - facebook.com facebook

La navetta Orion si sta avvicinando alla Terra, nel viaggio di ritorno della missione Artemis II che la porterà ad ammarare nell'oceano Pacifico alle 2,07 italiane dell'11 aprile. Sono le ultime battute di una missione storica, che a 56 anni dal volo dell'Apollo 8 h x.com