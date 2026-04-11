Orion è rientrata si conclude Artemis 2 Ma l’allunaggio al 2028 è in dubbio

Da cms.ilmanifesto.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La navetta Orion è rientrata nel mare al largo delle coste californiane pochi minuti dopo le due di stanotte, dopo aver completato la missione Artemis 2. La discesa è avvenuta con l’aggancio di tre grandi paracadute bianchi e rossi. La conclusione dell’operazione segna la fine della missione, ma il lancio verso l’allunaggio previsto per il 2028 rimane in discussione.

Spazio La missione Artemis 2 si conclude senza problemi. Ad aspettare Orion sulla Terra ci sono però tante incertezze sul futuro delle missioni spaziali Spazio La missione Artemis 2 si conclude senza problemi. Ad aspettare Orion sulla Terra ci sono però tante incertezze sul futuro delle missioni spaziali Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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