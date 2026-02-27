La NASA rinvia l’allunaggio | Artemis III non sbarcherà sulla Luna nel 2027

La NASA ha deciso di posticipare l’allunaggio previsto con la missione Artemis III, originariamente programmato per il 2027. Il ritorno sulla superficie lunare avverrà ora nel 2028, a causa di cambiamenti nella strategia del programma spaziale. Questa decisione implica uno spostamento delle tempistiche inizialmente annunciate, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici del rinvio.

La NASA cambia strategia sul programma Artemis e rinvia il ritorno dell’uomo sulla Luna. La missione Artemis III, inizialmente prevista per riportare astronauti sul suolo lunare nel 2027, non prevederà più un allunaggio. Al suo posto, la missione avrà un ruolo diverso: sarà una missione dimostrativa in orbita terrestre bassa, fondamentale per testare sistemi, procedure e tecnologie in vista dei futuri sbarchi. La prima reale opportunità di tornare a camminare sulla superficie lunare viene quindi posticipata al 2028, quando è in programma la missione Artemis IV. La decisione arriva dopo le criticità emerse durante le prove generali in vista del lancio di Artemis II, che hanno spinto l’agenzia spaziale statunitense a rivedere la propria tabella di marcia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

La NASA rinvia il lancio di Artemis II verso la Luna: problemi nel test, prima data utile a marzoLa NASA ha completato il wet dress rehearsal di Artemis II, il test più importante prima del lancio della missione con equipaggio verso la Luna.

Artemis II verso la Luna, Nasa rinvia la missione: "Non si farà a marzo"Artemis II, il razzo della Nasa che dovrà riportare l'uomo sulla Luna, ha avuto una battuta d'arresto.

