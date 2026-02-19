Gli Stati Uniti ritireranno le truppe dalla Siria l’obiettivo ora è l’Iran

Gli Stati Uniti hanno deciso di ritirare circa 1.000 soldati dalla Siria entro due mesi, secondo fonti ufficiali. Questa scelta segue anni di impegno militare contro l’ISIS e si collega alla volontà di concentrarsi sull’Iran. La presenza americana nel paese mediorientale ha spesso generato tensioni con le autorità locali e ha coinvolto diverse operazioni sul terreno. Il ritiro riguarda le ultime truppe ancora schierate in Siria, mentre l’amministrazione americana punta a ridisegnare le proprie strategie nella regione. La mossa potrebbe influenzare gli equilibri tra le potenze locali.

Gli Stati Uniti stanno pianificando di ritirare circa 1.000 soldati rimasti in Siria nei prossimi due mesi, hanno dichiarato funzionari statunitensi alla CBS News, ponendo fine a una presenza militare americana, durata circa un decennio, in lotta contro lo Stato islamico, o ISIS. Gli Stati Uniti sono presenti in Siria dal 2015, sostenendo una coalizione anti-ISIS che includeva le Forze Democratiche Siriane a guida curda. Le SDF hanno controllato ampie zone della Siria nord-orientale per anni, nel mezzo di una guerra civile che ha messo in discussione il dittatore siriano Bashar al-Assad. In Siria, le truppe statunitensi avevano già lasciato due basi all’inizio di quest’anno: la guarnigione di al-Tanf nella Siria meridionale e la base di al-Shaddadi nel nord-est. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Gli Stati Uniti hanno trasferito centocinquanta detenuti legati all’ISIS dalla Siria all’IraqGli Stati Uniti hanno annunciato il trasferimento di centocinquanta detenuti affiliati all’ISIS dalla Siria all’Iraq.

Gli Stati Uniti hanno condotto diversi attacchi in SiriaGli Stati Uniti hanno recentemente condotto una serie di operazioni militari in Siria, colpendo più di 70 obiettivi dell’ISIS con mezzi aerei e terrestri.

