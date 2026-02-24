sicurezza stradale auto sfonda vetrata e finisce nel negozio

Un incidente in strada Morane ha provocato l’ingresso di un’auto nel negozio, dopo aver sfondato una vetrina. Due veicoli si sono scontrati violentemente, causando danni alla struttura commerciale e creando panico tra i passanti. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma i dettagli indicano che una delle vetture ha attraversato la porta, rompendo il vetro e finendo all’interno del negozio. La scena ha attirato l’attenzione di molti automobilisti e pedoni.

Pauroso schianto ieri, intorno all’ora di pranzo, in strada Morane. Per cause ancora in corso d’accertamento, infatti, due auto si sono schiantate con violenza e uno dei mezzi è finito come una scheggia all’interno di un negozio, sfondando l’ingresso. Miracolosamente nessuno è rimasto ferito nell’impatto ma l’accaduto avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, soprattutto se in quel momento si fosse registrato il passaggio di qualche pedone come avviene quotidianamente. L’episodio è avvenuto intorno alle 13:20 di ieri. A seguito del violento impatto tra i due veicoli, appunto, la dinamica ha portato una delle auto a terminare la propria corsa all’interno di un negozio, il laboratorio di una gastronomia, situato a bordo strada, sfondando l’ingresso dell’esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

