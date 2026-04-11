Il voto in Ungheria si è concluso con tensioni tra il governo locale e le istituzioni europee, che hanno espresso forti critiche riguardo alle politiche adottate e alle modalità di svolgimento delle elezioni. L’Unione Europea ha annunciato di monitorare attentamente i risultati e le eventuali implicazioni legali, mentre le autorità nazionali hanno ribadito la legittimità del processo elettorale. La situazione ha alimentato un acceso dibattito sulla compatibilità tra le decisioni dell’esecutivo e i principi comunitari.

Il voto in Ungheria non ha il suono della chiamata alle urne, ma quello sordo di una resa dei conti. Alla vigilia delle elezioni parlamentari Viktor Orbán sceglie il registro più estremo della sua lunga stagione politica: accusa l'opposizione di aver «cospirato con servizi segreti stranieri», denuncia brogli «completamente inventati» e prefigura un clima di violenza e delegittimazione prima ancora che le urne si chiudano. Non è solo retorica elettorale: è la costruzione preventiva di un conflitto sulla legittimità del risultato. Dall'altra parte Peter Magyar, l'uomo che in due anni ha trasformato il suo partito, Tisza, in un contendente credibile, guida i sondaggi e incarna una promessa ambigua: cambiamento, sì, ma senza rotture nette. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Orbán-Magyar, sfida e accuse. Per l'Ue è il giorno del giudizio

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