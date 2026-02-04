Il 13 febbraio 2026, a Treviso, apre una mostra dedicata a Pascale Marthine Tayou. La galleria sembra uscita da un sogno di architettura industriale rinnovata, e nel cuore dell’esposizione il colore esplode, il tessuto si ribella e ogni opera invita a un viaggio che diventa metafora. Un’occasione per scoprire come l’artista congolese usa il linguaggio visivo per parlare di identità e cultura.

Il 13 febbraio 2026, a Treviso, in una galleria che sembra uscita da un sogno di architettura industriale rinnovata, si apre un mondo dove il colore urla, il tessuto si ribella e il viaggio diventa metafora. A inaugurare la nuova stagione culturale del nord Italia è Pascale Marthine Tayou, artista camerunese nato a Nkongsamba nel 1966, che da oltre trent’anni sconvolge i confini dell’arte contemporanea con opere che non si limitano a essere viste, ma si impongono, si avvinghiano, si insinuano nella memoria. La mostra, ospitata da 21Art nel quartiere di Villorba lungo il Viale della, 3, è un evento che non si limita a raccontare un percorso artistico: è un invito a rivedere il modo in cui costruiamo identità, potere, appartenenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arte e identità: il linguaggio visivo di Pascale Marthine Tayou in mostra a Roma

Approfondimenti su Arte Identità

La galleria Art and More di Bari ospita una mostra dedicata alle maschere e ai riti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Arte Identità

Argomenti discussi: Volti e Figure. Simboli dell’identità nella storia dell’arte; Atri alla BIT 2026. Arte, natura e identità nel cuore d’Abruzzo; I 100 anni di Nino Migliori. I Manichini. Identità; Politiche del sé. Arte contemporanea e costruzione dell’identità: conferenza al MAR.

Il Carnevale di Putignano: un rito che unisce arte, storia e identitàIl via al Carnevale più antico d'Europa. 126 eventi totali con iniziative che accendono i riflettori sull’arte e sulle sue molteplici forme. faxonline.it

Il ritorno di Arte Fiera. 'Cosa sarà' a Bologna: il programma e l’omaggio a DallaNuovo corso con Ferri per la storica manifestazione, all’edizione numero 49, dal 6 all’8 febbraio. Oltre 170 gallerie, fra new entry e ritorni, e debutta la sezione ‘Ventesimo+’ ... msn.com