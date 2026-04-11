Operazione Alto impatto i carabinieri trovano droga in un garage

Nella notte tra giovedì e venerdì, i carabinieri hanno effettuato un’operazione di grande impatto a Latina, con il supporto della sezione d’intervento operativo dell’8° reggimento Lazio. Durante l’intervento, è stata trovata droga all’interno di un garage. L’attività si è svolta tra le strade della città, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sul risultato complessivo dell’operazione.

Operazione Alto impatto da parte dei carabinieri a Latina tra giovedì sera e venerdì notte a Latina, con il supporto della sezione d’intervento operativo dell’8° reggimento Lazio. Nel corso dell’operazione, i militari hanno denunciato un uomo di 42 anni del posto, già sottoposto agli arresti.🔗 Leggi su Latinatoday.it Napoli, controlli ai campi rom: continua l’operazione “Alto Impatto” dei CarabinieriI carabinieri del Comando Provinciale di Napoli proseguono i controlli nei campi rom su tutto il territorio partenopeo. Sicurezza, scatta l’operazione “Alto impatto”: controlli a tappeto e sanzioniBRINDISI - Non si ferma l’offensiva delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e la legalità nella provincia brindisina.