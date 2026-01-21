Frosinone tragedia sul lavoro | operaio di 48 anni muore dopo una caduta dal tetto

Un incidente sul lavoro si è verificato a Frosinone, dove un operaio di 48 anni di Ardea è deceduto dopo essere caduto dal tetto di un’azienda che produce attrezzature e veicoli per la raccolta rifiuti. L’incidente ha suscitato preoccupazione e richiesto l’intervento delle autorità competenti per le verifiche di rito.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un operaio di 48 anni, residente ad Ardea, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un’azienda in via Fermi, a Frosinone, dove si producono attrezzature e veicoli per la raccolta rifiuti. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio. Le prime ricostruzioni: manutenzione per una ditta esterna, poi la caduta. Secondo le prime informazioni, l’uomo, di nazionalità straniera, stava svolgendo lavori di manutenzione per conto di una ditta esterna quando, per cause ancora da chiarire, è caduto dal tetto. I soccorsi e il trasferimento in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e hanno disposto il trasferimento in ospedale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Frosinone, tragedia sul lavoro: operaio di 48 anni muore dopo una caduta dal tetto Frosinone, tragedia sul lavoro: operaio 48enne muore dopo una caduta dal tettoUn incidente sul lavoro si è verificato a Frosinone, dove un operaio di 48 anni è deceduto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale. Operaio muore dopo essere caduto dal tetto di un’azienda a Frosinone: aveva 48 anniUn incidente sul lavoro a Frosinone si è concluso con la tragica morte di un operaio di 48 anni, caduto dal tetto di un'azienda durante un intervento in appalto. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Incidente sul lavoro a Frosinone: il lucernario cede all'improvviso, operaio di 48 anni precipita e muore; Frosinone, operaio 48enne muore cadendo dal tetto; Tragedia su lavoro a Frosinone, operaio muore cadendo da tetto di un capannone; Nuova tragedia sul lavoro. Operaio muore cadendo da un tetto a Frosinone, Eleonora Mattia (Pd): Non fermiamoci al dolore. Tragedia a Frosinone, operario cade nel vuoto per decine di metri e muore sul colpoGravissimo incidente sul lavoro stamattina nel capoluogo del Frusinate dove sono scattate indagini immediate FROSINONE - Incidente mortale sul lavoro nel primo ... etrurianews.it Nuova tragedia sul lavoro. Operaio muore cadendo da un tetto a Frosinone, Eleonora Mattia (Pd): «Non fermiamoci al dolore»Un’altra vittima sul lavoro nel Lazio. Un operaio di 48 anni ha perso la vita a Frosinone dopo essere precipitato dal tetto di un’azienda specializzata ... castellinotizie.it Il tempestivo intervento di Vincenzo e Stefano, agenti della Polizia di Stato, ha consentito di scongiurare una tragedia nella periferia di Frosinone, dove un uomo, armato di coltello, era intenzionato a compiere un gesto estremo. I poliziotti l’hanno trovato accov x.com Il tempestivo intervento di Vincenzo e Stefano, agenti della Polizia di Stato, ha consentito di sventare una tragedia nella periferia di Frosinone, dove un uomo, armato di coltello, era intenzionato a compiere un gesto estremo. I poliziotti l’hanno trovato accovacci - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.