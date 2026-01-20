Frosinone tragedia sul lavoro | operaio 48enne muore dopo una caduta dal tetto

Un incidente sul lavoro si è verificato a Frosinone, dove un operaio di 48 anni è deceduto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio del 20 gennaio durante un intervento di manutenzione, ha suscitato grande dolore. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto per accertare eventuali responsabilità e migliorare la sicurezza sul lavoro.

L'incidente durante un intervento di manutenzione. Un operaio di 48 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, 20 gennaio, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone industriale a Frosinone. L'uomo stava effettuando lavori di manutenzione all'interno dell'area industriale della città quando, secondo le prime ricostruzioni, un lucernaio avrebbe ceduto improvvisamente sotto il suo peso. La caduta è stata violenta e le condizioni dell'operaio sono apparse subito disperate. Inutili i soccorsi: il decesso dopo oltre un'ora. L'allarme è scattato intorno alle 14, con l'intervento immediato dei sanitari del 118.

