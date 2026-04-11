Operai morti dopo il cedimento di una gru l' Ugl | Sicurezza zero una tragedia annunciata

Nella mattinata di oggi si è verificato il crollo di una gru durante le operazioni di lavoro, causando la morte di due operai. Un rumore improvviso ha preceduto il tragico evento, che l’organizzazione sindacale locale ha descritto come una giornata di ordinaria follia. La dinamica dell’incidente è ancora al centro delle indagini, mentre le autorità stanno verificando le condizioni di sicurezza sul luogo.

Il cedimento del braccio di una gru, un boato improvviso e la morte di due operai: è questa la drammatica sintesi di una mattinata definita “di ordinaria follia” dall’Ugl di Palermo. Secondo quanto emerso dalle prime indagini - come confermato anche dai familiari - le vittime non risultavano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Tragedia a Palermo, morti due operai caduti da una gru(Adnkronos) – Dramma a Palermo, dove due operai sono morti dopo essere precipitati da una gru. Tragedia sul lavoro: due operai morti cadendo da una gruPalermo - Crollo durante lavori di ristrutturazione in via Marturano: un collega si salva, un ferito grave, indagini in corso sulla sicurezza del... Temi più discussi: Palermo, morti due operai dopo un volo di dieci metri da una gru: lavoravano in nero; Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gru; Operai morti a Palermo dopo caduta di una gru, le testimonianze: Sembrava fosse crollato un palazzo; Tragedia sul lavoro a Palermo: due operai morti dopo la caduta da una gru, ferito un terzo lavoratore. Operai morti a Palermo, le reazioni: Tragedia che colpisce la comunitàPALERMO – Una tragedia si è verificata in via Ruggero Marturano a Palermo, dove due operai sono morti dopo il crollo di una gru ed un terzo è in gravi condizioni. In tanti si stanno stringendo al ... livesicilia.it Operai precipitano da una gru a Palermo: due morti e un feritoTragedia in via Ruggero Marturano, a Palermo, dove due operai sono morti dopo essere precipitati da una gru mentre lavoravano alla ristrutturazione di un edificio. Il cestello su cui si trovavano si è ... blitzquotidiano.it Si ribalta il carrello e si spezza il braccio della gru: due operai morti a Palermo. Lavoravano in nero x.com Gli operai morti a Palermo lavoravano in nero. Due indagati per omicidio colposo #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook