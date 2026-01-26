un febbraio di open day per scoprire il mondo della musica elettronica

A febbraio, Proxima Music organizza una serie di open day dedicati alla musica elettronica. Durante il mese, sarà possibile partecipare a lezioni gratuite di produzione musicale e sound design, rivolte a tutte le età. L’obiettivo è offrire un’opportunità di approfondimento e di avvicinamento al mondo dei strumenti digitali, dei software professionali e delle tecniche di elaborazione del suono, in un ambiente aperto e accessibile a tutti.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – Un mese di open day per scoprire il mondo della musica elettronica. Proxima Music apre le porte a un ciclo di lezioni gratuite dedicate a produzione musicale e sound design per permettere a bambini, ragazzi e adulti di toccare con mano le potenzialità di strumenti digitali, software professionali e tecniche di elaborazione del suono. Gli incontri, ospitati dalla sede della scuola in via Severi, potranno essere fissati per l’intero mese di febbraio e saranno tenuti da Davide Freni che proporrà un’esperienza pratica e teorica per mostrare le applicazioni dell’elettronica nel mondo della musica per comporre, arrangiare e produrre brani originali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

