Omicidio nel distributore di benzina | il capoclan Rea condannato all'ergastolo
Un uomo ritenuto il capo di un noto clan criminale è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di un uomo avvenuto nel 2023 in un distributore di benzina a Volla, Napoli. La sentenza riguarda direttamente Francesco Rea, accusato di aver ordinato o partecipato all'omicidio. La vicenda si inserisce in un quadro di attività criminali legate alla gestione del territorio e alle faide tra gruppi.
È stato condannato all'ergastolo Francesco Rea, reggente del clan Veneruso-Rea, per l'omicidio di Pasquale Manna, ucciso nel 2023 a Volla (Napoli).🔗 Leggi su Fanpage.it
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