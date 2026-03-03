Strangolò la madre con un foulard condannato all'ergastolo Mauro Pedrotti | Ha premeditato l'omicidio
Mauro Pedrotti, 58 anni di Puegnago del Garda, è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso la madre il 7 febbraio 2024. La vittima è stata strangolata con un foulard, secondo quanto accertato durante il procedimento giudiziario. La condanna si basa sulle prove raccolte nel corso del processo, che ha stabilito la premeditazione dell’omicidio. La decisione è stata comunicata dai giudici nel corso della sentenza.
È stato condannato all'ergastolo Mauro Pedrotti, il 58enne di Puegnago del Garda accusato di aver ucciso la madre, strangolandola con un foulard il 7 febbraio 2024. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe premeditato l'omicidio.
La sentenza di primo grado emessa nella mattinata del 3 marzo. Inizialmente l'ex operaio tentò di depistare le indagini mettendo in scena una rapina degenerata nel sangue
Si tratta della decisione della corte d'Assise di Brescia in merito all'omicidio di Santina Delai, avvenuto il 7 febbraio del 2024