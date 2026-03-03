Strangolò la madre con un foulard condannato all'ergastolo Mauro Pedrotti | Ha premeditato l'omicidio

Mauro Pedrotti, 58 anni di Puegnago del Garda, è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso la madre il 7 febbraio 2024. La vittima è stata strangolata con un foulard, secondo quanto accertato durante il procedimento giudiziario. La condanna si basa sulle prove raccolte nel corso del processo, che ha stabilito la premeditazione dell’omicidio. La decisione è stata comunicata dai giudici nel corso della sentenza.