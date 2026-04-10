Omicidio Cerciello condanna definitiva per Natale Hjorth

Un cittadino statunitense è stato condannato definitivamente per l’omicidio del vicebrigadiere italiano avvenuto nel luglio del 2019. L’uomo aveva ferito mortalmente l’agente durante un intervento notturno in una zona centrale. La sentenza definitiva è stata emessa dopo un procedimento giudiziario durato diversi anni, che ha portato alla condanna dell’imputato per aver causato la morte del militare.

È definitiva la condanna a 10 anni e 11 mesi e 25 giorni per Gabriele Natale Hjorth, il cittadino americano coinvolto nell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate a Roma nel luglio del 2019. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione che hanno dichiarato inammissibile il ricorso della difesa per quanto riguarda la pena, mentre hanno annullato con rinvio a nuovo giudizio sul punto dell'aggravante per i soli profili civili. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Cerciello, condanna definitiva per Natale Hjorth Omicidio in centro a Bologna: per Domenico Cecchi definitiva la condanna a 9 anni e 4 mesiBologna, 11 marzo 2026 – È diventata definitiva la sentenza di condanna per Domenico Checchi, 34enne bolognese processato per l'omicidio di Marouane... L'omicidio del marmista nel suo laboratorio, condanna definitiva a 24 anni per l'unico imputatoLa Cassazione rigetta il ricorso della difesa e chiude un iter giudiziario durato anni. Omicidio Mario Cerciello Rega, definitiva la condanna a 11 anni per Natale HjorthLeggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Mario Cerciello Rega, definitiva la condanna a 11 anni per Natale Hjorth ... tg24.sky.it Omicidio Cerciello Rega, definitiva la condanna per Natale HjorthIl cittadino americano deve scontare 10 anni e 11 mesi. Il vicebrigadiere fu ucciso a coltellate a Roma nel luglio del 2019 ... rainews.it