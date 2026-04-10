Gabriel Natale Hjorth è stato condannato definitivamente a poco più di dieci anni di carcere per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. La sentenza arriva dopo un procedimento giudiziario durato diversi anni, che ha portato alla conferma della pena in appello. L’omicidio si è verificato in un contesto di tentativo di rapina in una zona centrale della città. La decisione è stata comunicata dalla corte dopo aver esaminato gli atti del procedimento.

Dopo un procedimento lungo sette anni è arrivata la condanna definitiva a 10 anni e 11 mesi e 25 giorni per Gabriele Natale Hjorth, il cittadino americano coinvolto nell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate a Roma nel luglio del 2019. La decisione è stata presa dai giudici della prima sezione penale di Cassazione. La condanna definitiva a Hjorth La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa di Gabriele Natale Hjorth per quanto riguarda la pena mentre hanno annullato con rinvio a nuovo giudizio sul punto dell’aggravante per i soli profili civili. Lo studente americano, che si trova da tempo ai domiciliari, era accusato di concorso anomalo in omicidio con l’amico Finnegan Lee Elder la cui pena a 15 anni e due mesi è già passata in giudicato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio del carabiniere Cerciello Rega, condanna definitiva per Natale Hjorth: 10 anni, 11 mesi e 25 giorni

Omicidio del carabiniere Cerciello Rega, la Cassazione conferma 10 anni e 11 mesi a HjorthÈ definitiva la condanna per Hjorth per l’omicidio del carabiniere Cerciello Rega.

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Si parla di: Carabiniere ucciso a Roma, definitiva la condanna per Hjorth.

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