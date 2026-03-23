Fiumicino | viaggiava in macchina con oltre un chilo di droga arrestato 38enne

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della compagnia di Ostia, attivi sul litorale di Roma. Nella tarda serata di ieri, precisamente intorno alle ore 23:00, i militari della stazione di Fiumicino hanno effettuato un arresto significativo: un romano di 38 anni è stato sorpreso con un ingente quantitativo di droga. L’operazione ha avuto luogo in via Giuseppe Scagliosi, a Fiumicino, dove i Carabinieri hanno fermato l’uomo a bordo di una Fiat 500 a noleggio con targa straniera. Dettagli dell’Operazione e Sequestro della Droga. L’atteggiamento sospetto del conducente ha spinto i militari ad approfondire il controllo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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