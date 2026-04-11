Oltre duecento tifosi della Vuelle hanno seguito la squadra in trasferta, raggiungendo il 'catino' avversario. La partita si è trasformata in un evento acceso, con un pubblico numeroso e appassionato che ha accompagnato la squadra lungo il percorso verso la promozione. La presenza dei supporter pesaresi ha segnato un momento importante in una trasferta che si è fatta sentire forte e vibrante.

Oltre duecento tifosi pesaresi al seguito della Vuelle in una trasferta diventata campale sulla strada che conduce al sogno della promozione. La società laziale ha messo a disposizione 240 biglietti in un settore ospiti che alla fine sarà pieno zeppo: già riempiti due pullman, alcuni pulmini e diverse macchinate che domani si metteranno in marcia verso Rieti, un palasport vecchia maniera dove il fattore campo si sente parecchio. Per chi è ancora indeciso bisogna sbrigarsi, perché alle 19 di oggi chiude la vendita per gli ospiti sul circuito I-Ticket. Sui social il tam-tam rimbalza da giorni con parole piene di passione: "Chi ha voglia di sostenere veramente e passare un pomeriggio in condivisione biancorossa, ora è il momento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oltre duecento tifosi nel ’catino’ avversario

Bosnia-Italia, il Mondiale si decide nel catino di Zenica: senza Goal Line Technology e con i tifosi sui balconi“Mi meraviglio che la federazione internazionale consenta di giocare in questi stadi”.

Sampdoria, nuova contestazione a Bogliasco: duecento tifosi presenti! Nel mirino Tey e ManfrediCalciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro...

Temi più discussi: Pro Vasto: un lampo nel buio. Il Lanciano ribalta tutto con tre gol in dieci minuti e si prende il derby; We Me: lo sport come scuola di vita per oltre duecento studenti ad Oggiono; Napoli, Lukaku si allena ad Anversa: al rientro ci sarà la multa; Yildiz, festa Mondiale a cena in Canavese: Kenan? Disponibile e gentile con tutti: ecco cosa ha mangiato...

Oltre duecento tifosi nel ’catino’ avversarioOltre duecento tifosi pesaresi al seguito della Vuelle in una trasferta diventata campale sulla strada che conduce al ... ilrestodelcarlino.it

Cagliari, oggi allenamento mattutino: -2 alla sfida con il SassuoloOltre duecento sostenitori presenti ieri all’allenamento: clima ritrovato e segnali positivi dal campo in vista della sfida salvezza di Reggio Emilia ... calciocasteddu.it

A Trento oltre duecento partecipanti alla prima lezione del corso di formazione politica promosso dai Giovani Democratici e dal PD trentino. Ho avuto il piacere di tenere a battesimo il corso con un intervento sul futuro dell’Europa. C’è un vento nuovo nel Paes - facebook.com facebook