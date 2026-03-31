La partita tra Bosnia e Italia si svolge in uno stadio di Zenica senza l’ausilio della Goal Line Technology e con i tifosi posizionati sui balconi delle abitazioni circostanti. La federazione internazionale ha permesso lo svolgimento dell’incontro in queste condizioni, suscitando alcune polemiche tra gli addetti ai lavori. La sfida si decide in un ambiente che presenta diverse criticità rispetto agli standard abituali.

“Mi meraviglio che la federazione internazionale consenta di giocare in questi stadi”. È cominciata così, con la polemica di Luciano Buonfiglio contro l’ Uefa, la giornata di Bosnia – Italia, la partita più importante dell’ultimo decennio di pallone azzurro, quella che vale il ritorno al Mondiale dopo un’interminabile assenza. Il presidente del Coni, intercettato sul volo che lo ha portato a Belgrado e da lì in Bosnia, ha criticato le condizioni dello stadio Bilino Polje di Zenica, dove questa sera alle ore 20.45 si gioca la finale playoff che assegna un posto alla Coppa del Mondo 2026. Eppure il ct Gennaro Gattuso alla vigilia aveva avvertito: “Non dobbiamo pensare al campo, è un alibi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bosnia-Italia, il Mondiale si decide nel catino di Zenica: senza Goal Line Technology e con i tifosi sui balconi

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