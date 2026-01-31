A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali, la cabinovia Apollonio-Socrepes diventa il punto di attenzione. Le autorità hanno annunciato ispezioni programmate da lunedì, dopo alcune segnalazioni sulla sicurezza della funivia. La tratta che collega il centro di Cortina alle Tofane è fondamentale per il trasporto degli atleti e dei turisti, e ora si cerca di chiarire se ci siano rischi. La paura di eventuali problemi si fa strada tra gli operatori e i residenti, mentre le verifiche si preparano a partire.

A meno di cinque giorni dall’apertura ufficiale delle Olimpiadi invernali, la cabinovia Apollonio-Socrepes, fondamentale per il collegamento tra il centro di Cortina d’Ampezzo e la pista Olympia delle Tofane, è al centro di un’attenzione senza precedenti. Le verifiche di sicurezza, previste a partire dal lunedì successivo, rappresentano il passaggio cruciale per la messa in servizio dell’impianto. Il via libera finale dipenderà dal risultato di queste ispezioni, che coinvolgeranno tecnici specializzati e autorità competenti. Il progetto, finanziato con 34,9 milioni di euro, è stato avviato meno di un anno fa sotto la supervisione del commissario di governo Fabio Saldini ed è stato inserito nell’ambito degli interventi strategici per l’evento sportivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza in discussione per la cabinovia Apollonio Socrepes: ispezioni previste da lunedì

Approfondimenti su Cabinovia Apollonio Socrepes

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Cabinovia Apollonio Socrepes

Argomenti discussi: Controllo del territorio e sicurezza nei locali di intrattenimento; Taser e poliziotti di quartiere, la petizione in Commissione tra questioni di metodo e merito - BresciaToday; L'inchiesta sull'incidente ferroviario in Spagna mette in discussione le garanzie di sicurezza del governo socialista; Difesa e sicurezza in un mondo instabile, se ne parla a Roma con Forze Armate, industria e politica.

Sicurezza, Salvini all'attacco. Mattarella dice no a un solo superdecreto leggePiantedosi avrebbe predisposto due testi distinti. Nel decreto non figurano disposizioni sull’uso dei coltelli da parte dei giovani, né le ... huffingtonpost.it

Ucraina, i capi della difesa Nato hanno avuto una sincera discussione sulle garanzie di sicurezzaLa garanzia di non essere nuovamente invasa in futuro è una delle chiavi per convincere l'Ucraina a firmare un accordo di pace con la Russia. Ma Lavrov ha criticato i tentativi di lavorare su accordi ... it.euronews.com

Cabinovia Apollonio–Socrepes, de Zanna: sulla sicurezza risposte generiche e nessun chiarimento La consigliera di Cortina Bene Comune Roberta de Zanna ha chiesto alla regione Veneto chiarimenti rispetto alle prescrizioni contenute nel Parere VIA n. 256 - facebook.com facebook