Cabinovia Apollonio-Socrepes scontro tra la Fondazione e Simico | Se non c' è scuole chiuse tre giorni

A Cortina, le tensioni tra la Fondazione e la società Simico diventano ancora più intense. La disputa riguarda la cabinovia Apollonio-Socrepes, un elemento chiave per i lavori legati a Milano Cortina 2026. La Fondazione avverte che, se la situazione non si risolve, potrebbe essere necessario chiudere le scuole per tre giorni. La polemica si accende nel cuore delle montagne, con le parti che si accusano a vicenda senza trovare ancora un punto d’intesa.

CORTINA (BELLUNO) - Il caso Apollonio-Socrepes fa deflagrare lo scontro al vertice di Milano Cortina 2026. Da un lato la Fondazione che organizza le Olimpiadi e le Paralimpiadi, dall’altro la Società Infrastrutture che appalta le relative opere. Garbato nei toni, ma duro nella sostanza, il contrasto riguarda la corsa contro il tempo per completare la cabinovia, progettata per trasportare gli spettatori dello sci alpino femminile sulla pista Olympia delle Tofane. «Il venir meno, a ridosso dell’avvio delle operazioni olimpiche, di tale infrastruttura strategica genera rilevantissime criticità organizzative, con impatti significativi sulla gestione dei flussi, sulla sicurezza e sulla capacità complessiva del sistema di assorbire la mobilità alternativa necessaria», ha scritto giovedì Mico in una lettera inviata alle istituzioni, per chiedere al prefetto Antonello Roccoberton di disporre la chiusura delle scuole medie e superiori di Cortina d’Ampezzo dal 10 al 12 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali, la cabinovia Apollonio-Socrepes diventa il punto di attenzione.

