Oggi si celebra la memoria di Beata Anna Katharina Emmerick, una mistica tedesca vissuta nel XIX secolo. La sua vita è stata segnata da visioni intense della Passione di Cristo, che ha vissuto come se fosse realmente accaduto. Le sue esperienze spirituali sono state documentate e hanno influenzato molti, anche se lei stessa ha vissuto in modo semplice e umile. La Chiesa oggi ricorda il suo percorso e la sua fede profonda, testimone di una spiritualità che ancora oggi affascina.

La Beata Anna Katharina Emmerick è stata una grande mistica, e attraverso visioni e locuzioni interiori ha vissuto interiormente e con grande intensità la Passione di Cristo. Il 9 febbraio si ricorda la Beata Anna Katharina Emmerick, suora e veggente del XVIII secolo, che visse intense esperienze mistiche e fu stigmatizzata, vivendo le sofferenze della Passione del Signore. Nacque l’8 settembre 1744 a Flamschen, un villaggio della Westfalia in Germania in un’umile e cattolica famiglia. Da piccola si trovò a fare la pastorella, poi maturò la vocazione religiosa, ma in un primo momento incontrò l’opposizione paterna. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 9 febbraio, Beata Anna Katharina Emmerick: mistica che ha vissuto la Passione di Cristo in visioni e locuzioni

