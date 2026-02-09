Oggi 9 febbraio Beata Anna Katharina Emmerick | mistica che ha vissuto la Passione di Cristo in visioni e locuzioni
Oggi si celebra la memoria di Beata Anna Katharina Emmerick, una mistica tedesca vissuta nel XIX secolo. La sua vita è stata segnata da visioni intense della Passione di Cristo, che ha vissuto come se fosse realmente accaduto. Le sue esperienze spirituali sono state documentate e hanno influenzato molti, anche se lei stessa ha vissuto in modo semplice e umile. La Chiesa oggi ricorda il suo percorso e la sua fede profonda, testimone di una spiritualità che ancora oggi affascina.
La Beata Anna Katharina Emmerick è stata una grande mistica, e attraverso visioni e locuzioni interiori ha vissuto interiormente e con grande intensità la Passione di Cristo. Il 9 febbraio si ricorda la Beata Anna Katharina Emmerick, suora e veggente del XVIII secolo, che visse intense esperienze mistiche e fu stigmatizzata, vivendo le sofferenze della Passione del Signore. Nacque l’8 settembre 1744 a Flamschen, un villaggio della Westfalia in Germania in un’umile e cattolica famiglia. Da piccola si trovò a fare la pastorella, poi maturò la vocazione religiosa, ma in un primo momento incontrò l’opposizione paterna. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Approfondimenti su Anna Katharina Emmerick
Ha solo 25 anni, ma ha vissuto più dolore di quanto la maggior parte delle persone possa immaginare. Oggi spiega perché ha chiesto di poter scegliere di morire
Rievocazione storica della Passione di Cristo a Grassina: tutte le info
Venerdì 3 aprile 2026, Grassina si prepara a rivivere la tradizione della Passione di Cristo.
Ultime notizie su Anna Katharina Emmerick
Argomenti discussi: Beata Eusebia Palomino: con l’umiltà, Dio cambia la storia; L’Ora Solare: Terra Santa, l’iconica foto di Falcone e Borsellino, la Festa della Beata Vergine di Lourdes; Generiamo Adoa…da 25 anni, dalle radici ai frutti; Barletta celebra la Festa della Beata Vergine di Lourdes: il programma completo.
Sport in tv oggi (lunedì 9 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingQuest'oggi, lunedì 9 febbraio, i riflettori dello sport mondiale sono rivolti sempre verso l'Italia per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ... oasport.it
Programma oggi 9 febbraio Olimpiadi Milano Cortina: orari e italiani in garaNella terza giornata grandi speranze di medaglia nella combinata maschile di sci alpino e nel doppio misto di curling Constantini/Mosaner ... today.it
Oggi, sabato 7 febbraio, la Chiesa ricorda San Riccardo, Re degli Inglesi (oltre a Sant'Egidio Maria di San Giuseppe, professo Frate Minore e la Beata Anna Maria Adorni, fondatrice): auguri di buon onomastico a tutti coloro che portano questi nomi e buon co facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.