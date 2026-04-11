Sabato 11 aprile, un attacco russo ha colpito una zona residenziale di Odessa nelle prime ore del mattino. L’assalto ha causato la morte di due persone e ha provocato ingenti danni a edifici civili della zona. La città si prepara alla tregua pasquale, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione e a intervenire sui danni. La popolazione si trova a fronteggiare un episodio di violenza che ha sconvolto il quartiere.

Un violento attacco russo ha colpito una zona residenziale di Odessa durante le prime ore di questo sabato 11 aprile, provocando la morte di due persone e gravi danni alle strutture civili. L’offensiva è avvenuta a ridosso dell’entrata in vigore di un cessate il fuoco temporaneo legato alle celebrazioni della Pasqua ortodossa, previsto per il pomeriggio di oggi. Il bilancio dei danni tra edifici civili e vite umane. Le autorità locali hanno riferito che l’impatto delle esplosioni ha interessato pesantemente i servizi alla cittadinanza nel sud dell’Ucraina. Secondo quanto comunicato da Serhii Lysak, responsabile dell’amministrazione militare della regione di Odessa, i colpi hanno colpito direttamente una scuola materna e una residenza universitaria, oltre ad altri edifici abitativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Odessa sotto i colpi: scuola e morti prima della tregua pasquale

Attacco russo uccide due persone a Odessa prima della tregua pasqualeDue persone sono state uccise nella notte da un attacco russo contro una zona residenziale di Odessa, nel sud dell'Ucraina.

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